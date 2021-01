Coronavirus, nuovo picco di contagi nel Regno Unito: +58.784 nelle ultime 24 ore. Si va verso un nuovo lockdown (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’aumento giornaliero dei contagi nel Regno Unito è ormai un appuntamento fisso negli ultimi giorni. L’incremento dei casi da Coronavirus, giorno dopo giorno, sta continuando a piegare gli ospedali britannici che, gravemente affaticati da un sovraccarico di lavoro per la moltitudine di malati di Covid da curare, stanno trasformando molti dei loro reparti ordinari in sale di terapia intensiva. Anche nelle ultime 24 ore il dato dei nuovi positivi nel Paese ha raggiunto un nuovo record negativo: i numeri ufficiali della sanità pubblica parlano di 58.784 nuovi casi certificati che vanno rapportati al numero di tamponi analizzati: quasi 430 mila. Migliora lievemente il dato relativo alle vittime: nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’aumento giornaliero deinelè ormai un appuntamento fisso negli ultimi giorni. L’incremento dei casi da, giorno dopo giorno, sta continuando a piegare gli ospedali britannici che, gravemente affaticati da un sovraccarico di lavoro per la moltitudine di malati di Covid da curare, stanno trasformando molti dei loro reparti ordinari in sale di terapia intensiva. Anche24 ore il dato dei nuovi positivi nel Paese ha raggiunto unrecord negativo: i numeri ufficiali della sanità pubblica parlano di 58.784 nuovi casi certificati che vanno rapportati al numero di tamponi analizzati: quasi 430 mila. Migliora lievemente il dato relativo alle vittime:24 ore sono ...

Advertising

Montecitorio : La sintesi dei provvedimenti adottati nel nostro Paese e a livello internazionale per prevenire e contenere la diff… - Agenzia_Ansa : #Covid, Gb verso una nuova stretta, il premier britannico #BorisJohnson parla stasera alla nazione. Oggi nuovo reco… - fanpage : Il Giappone si prepara a dichiarare un nuovo stato di emergenza sanitaria. - Sabbath_fed : @stefania_mileto Penso di sì Stefi, il Coronavirus è nuovo. Nessuno ha anticorpi, come ti acchiappa, un minimo, anc… - Gazzetta_it : #Coronavirus Governo verso una zona gialla con più restrizioni e soglie Rt più basse per definire i 'colori' -