Coronavirus, nel nuovo decreto zona gialla rafforzata in settimana e arancione nei weekend. Scuola, le superiori ripartono l’11 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Prosegue il divieto di spostamento tra le regioni. Sì alle visite a parenti e amici, massimo in due persone. Si abbassa la soglia di accesso alle aree dove si applicano le norme più restrittive Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Prosegue il divieto di spostamento tra le regioni. Sì alle visite a parenti e amici, massimo in due persone. Si abbassa la soglia di accesso alle aree dove si applicano le norme più restrittive

Ha preso il via ieri all’Ospedale comprensoriale Gubbio- Gualdo Tadino, nel quadro del piano predisposto dalle autorità, la campagna di vaccinazione anti Covid 19 sulla base di procedure e comportamen ...

Nuovo decreto: 7 e 8 gennaio gialli, 9 e 10 arancioni. Niente spostamenti fuori regione. Due da parenti e amici

Divieto di spostamento tra le regioni e soglie di Rt più basse per entrare nella fascia arancione e rossa. La nuova stretta del governo per contenere i contagi da Covid-19 viene varata per decreto e d ...

