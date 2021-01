Coronavirus Liguria oggi, il bollettino covid: crescono i ricoveri, 204 nuovi casi (Di lunedì 4 gennaio 2021) La crescono gli ospedalizzati a causa del covid in Liguria: sono 791, 24 in più rispetto al giorno precedente, con 75 malati ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 71). Questo si legge nel ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lagli ospedalizzati a causa delin: sono 791, 24 in più rispetto al giorno precedente, con 75 malati ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 71). Questo si legge nel ...

Coronavirus, il fisico Battiston: "La Liguria è fuori dalla seconda ondata"

Ritorno tra i banchi Si allarga il fronte del no

La Spezia, 4 gennaio 2021 - Crescono gli ospedalizzati a causa del covid in Liguria: sono 791, 24 in più rispetto al giorno precedente, con 75 malati ricoverati nelle terapie int ...

