Coronavirus, l’idea del capo del piano di vaccinazioni Usa: metà dosi del vaccino Moderna per raddoppiare la copertura. Nel Regno Unito stop al ritorno a scuola a poche ore dalle riaperture (Di lunedì 4 gennaio 2021) Usa EPA/Chris Kleponis Il capo del programma di vaccinazione americano Warp Speed Moncef SlaouiNel tentativo di accelerare la copertura vaccinale che anche negli Stati Uniti registra una partenza a rilento, il capo del programma federale Warp Speed, il dottor Moncef Slaoui, ha proposto di dimezzare le dosi somministrate del vaccino Moderna contro il Coronavirus per raddoppiare il numero di persone che potrebbero riceverlo. In un’intervista alla Cbs, Slaoui ha citato i dati degli studi clinici di Moderna, secondo cui le persone tra i 18 e i 55 anni che hanno ricevuto due dosi da 50 microgrammi hanno mostrato «una risposta immunitaria identica» a chi ne ha ricevute da 100 microgrammi, come prevede al momento lo ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Usa EPA/Chris Kleponis Ildel programma di vaccinazione americano Warp Speed Moncef SlaouiNel tentativo di accelerare lavaccinale che anche negli Stati Uniti registra una partenza a rilento, ildel programma federale Warp Speed, il dottor Moncef Slaoui, ha proposto di dimezzare lesomministrate delcontro ilperil numero di persone che potrebbero riceverlo. In un’intervista alla Cbs, Slaoui ha citato i dati degli studi clinici di, secondo cui le persone tra i 18 e i 55 anni che hanno ricevuto dueda 50 microgrammi hanno mostrato «una risposta immunitaria identica» a chi ne ha ricevute da 100 microgrammi, come prevede al momento lo ...

