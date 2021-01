Coronavirus, le vaccinazioni in Italia regione per regione in diretta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ecco il portale del governo con tutti i numeri della campagna di vaccinazione aggiornati minuto per minuto Leggi su lastampa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ecco il portale del governo con tutti i numeri della campagna di vaccinazione aggiornati minuto per minuto

RegioneLazio : 'Superata ampiamente, nel Lazio, la quota delle 10 mila vaccinazioni effettuate, ovvero oltre il 20% di quelle a di… - Corriere : Regno Unito, via alle vaccinazioni con il siero di Oxford-AstraZeneca - RegioneLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1gennaio, effettuate 11210 vaccinazioni. Su - Dome689 : RT @Open_gol: La sottosegretaria Zampa propone di svolgere le vaccinazioni h24 per accelerare il piano - CGMeloni : RT @SardegnaG: #ULTIMORA - L'allarme di #Crisanti sulla lentezza nelle #vaccinazioni in #Sardegna e altrove: 'manca personale, la coperta è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccinazioni Coronavirus Toscana, casi +313, ricoveri in aumento. Vaccinazioni oltre le 10mila / LIVE LA NAZIONE Vaccino anti-Covid: tutte le domande che vorremmo fare ai medici

Vaccino anti-Covid. La SIMG ha raccolto le domande poste ai medici di famiglia e realizzato un documento per rispondere a tutti i quesiti ...

Enrico Montesano su Covid e minacce di morte: “Non sono un NoVax”

L'attore in un'intervista a La Verità ha chiarito la sua posizione per quanto riguarda la vaccinazione e il Coronavirus ...

