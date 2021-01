Coronavirus, la Germania resta in lockdown: pronta la proroga delle restrizioni fino al 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo tedesco, guidato dalla cancelliera Angela Merkel, e i primi ministri dei 16 Land federali hanno raggiunto l’accordo per prolungare il lockdown sino al 31 gennaio, al fine di contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus. La decisione finale verrà formalizzata ufficialmente domani, 5 gennaio, secondo quanto riferito dalla testata tedesca Bild. «Tutti gli Stati federali – confermano fonti dell’esecutivo tedesco a Reuters -, ad eccezione di due Land (attualmente ignoti, ndr), sono favorevoli al prolungamento del lockdown». Una decisione, quella di prorogare la linea dura iniziata il 16 dicembre scorso, con la chiusura di scuole, negozi, bar e ristoranti, che ha incontrato il favore innanzitutto di Baviera, Sassonia e Turingia. Queste Regioni registrano attualmente una ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il governo tedesco, guidato dalla cancelliera Angela Merkel, e i primi ministri dei 16 Land federali hanno raggiunto l’accordo per prolungare ilsino al 31, al fine di contenere la diffusione dei contagi da. La decisione finale verrà formalizzata ufficialmente domani, 5, secondo quanto riferito dalla testata tedesca Bild. «Tutti gli Stati federali – confermano fonti dell’esecutivo tedesco a Reuters -, ad eccezione di due Land (attualmente ignoti, ndr), sono favorevoli al prolungamento del». Una decisione, quella dire la linea dura iniziata il 16 dicembre scorso, con la chiusura di scuole, negozi, bar e ristoranti, che ha incontrato il favore innanzitutto di Baviera, Sassonia e Turingia. Queste Regioni registrano attualmente una ...

