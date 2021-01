Coronavirus Italia | scoperto maxi focolaio | ci sono 10 morti

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dieci suore morte in una casa di riposo di Cervia, nel Ravennate, colpite da Covid-19. Lo riporta l'edizione ravennate del Resto del Carlino. La struttura, che ospitava per lo più anziane religiose, è diventata nelle scorse settimane undi, con 45 ospiti chestate tutte contagiate. In dieci nonsopravvissute, avevano tra 80 e 93 anni. Le altreora negative al virus,guarite, tranne una suora ancora positiva ma senza sintomi. Don Cabantous: "Non pensavamo che il virus potesse colpire così forte" "Ora è solo questione di tempo perché la struttura possa dirsi ‘Covid free’ – dice don Pierre Laurent Cabantous, parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia –. C’è un progressivo miglioramento, e nessuna ora è più in ospedale". Don ...