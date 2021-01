Coronavirus, in Veneto 1.682 contagi e 50 decessi in 24 ore. Zaia chiude le scuole superiori fino al 31 gennaio – Il video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Diminuisce il numero di nuovi positivi in Veneto. Il bollettino giornaliero sui casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore riporta +1.682 contagi. Un dato in calo rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati +3.419. Il bilancio complessivo da inizio pandemia è pari a 266.946. Oggi 4 gennaio, in Veneto si registra una diminuzione anche sul fronte dei decessi: +50 contro i +88 di ieri, per un totale di vittime su territorio regionale che ha raggiunto quota 6.813. Tra i dati in lieve aumento invece quelli riguardanti le strutture sanitarie della regione: +3 per i ricoveri in terapia intensiva, con un totale di 368 persone ospedalizzate. Incremento anche per i ricoveri ordinari: oggi 2.706 contro i 2.688 di ieri. «Decisione presa per il bene della comunità» Dati che ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Diminuisce il numero di nuovi positivi in. Il bollettino giornaliero sui casi diregistrati nelle ultime 24 ore riporta +1.682. Un dato in calo rispetto a ieri quando i nuovi casi erano stati +3.419. Il bilancio complessivo da inizio pandemia è pari a 266.946. Oggi 4, insi registra una diminuzione anche sul fronte dei: +50 contro i +88 di ieri, per un totale di vittime su territorio regionale che ha raggiunto quota 6.813. Tra i dati in lieve aumento invece quelli riguardanti le strutture sanitarie della regione: +3 per i ricoveri in terapia intensiva, con un totale di 368 persone ospedalizzate. Incremento anche per i ricoveri ordinari: oggi 2.706 contro i 2.688 di ieri. «Decisione presa per il bene della comunità» Dati che ...

