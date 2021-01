**Coronavirus: in Lombardia oggi oltre 6mila vaccinazioni** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di oggi, sono state fatte oltre seimila vaccinazioni anti covid. Lo fa sapere una nota della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di, sono state fatteseimila vaccinazioni anti covid. Lo fa sapere una nota della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093 ->… - TV7Benevento : **Coronavirus: in Lombardia oggi oltre 6mila vaccinazioni**... - Notiziedi_it : Coronavirus, in Lombardia 863 nuovi positivi e 27 morti. A Milano città 89 casi - corona_tweet : RT @ritagnelli: Ma cosa si aspetta in Lombardia regione amministrata da incompetenti #coronavirus #vaccinare24h #vaccino #RegioneLombardia… - ritagnelli : Ma cosa si aspetta in Lombardia regione amministrata da incompetenti #coronavirus #vaccinare24h #vaccino #RegioneLombardia #Governo #Conte -