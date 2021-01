**Coronavirus: in Lombardia oggi oltre 6mila vaccinazioni** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di oggi, sono state fatte oltre seimila vaccinazioni anti covid. Lo fa sapere una nota della Regione. "Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi diecimila somministrazioni dall'inizio della campagna superando la soglia del 10% rispetto alle dosi attualmente in dotazione", aggiunge la nota. "I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno in queste ore completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all'attività svolta oggi". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di, sono state fatteseimila vaccinazioni anti covid. Lo fa sapere una nota della Regione. "Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi diecimila somministrazioni dall'inizio della campagna superando la soglia del 10% rispetto alle dosi attualmente in dotazione", aggiunge la nota. "I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno in queste ore completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all'attività svolta".

