**Coronavirus: in Lombardia 27 morti e 863 positivi, il 10,5% dei tamponi** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – In Lombardia sono 27 vittime le vittime del Covid19 nelle ultime 24 ore e 863 i nuovi casi emersi da 8.161 tamponi processati. Il tasso dei positivi sul totale dei test scende al 10,5% dal 12,9% della vigilia, secondo l’ultimo bollettino della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Insono 27 vittime le vittime del Covid19 nelle ultime 24 ore e 863 i nuovi casi emersi da 8.161 tamponi processati. Il tasso deisul totale dei test scende al 10,5% dal 12,9% della vigilia, secondo l’ultimo bollettino della Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RegLombardia : #LNews A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093 ->… - TV7Benevento : Coronavirus: in Lombardia meno ricoveri e oltre 5mila guariti in 24 ore... - TV7Benevento : **Coronavirus: in Lombardia 27 morti e 863 positivi, il 10,5% dei tamponi**... - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Lombardia, 863 contagi e 27 morti: il bollettino - LMtredici : #coronavirusitalia #coronavirus Dati 4/1 #Lombardia Diagnosi 863 (Ieri 1709) Decessi 27 Guariti 5104 Ti -5 Ricover… -