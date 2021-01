Coronavirus | in Italia oltre 150mila vaccinati | usato il 30% delle dosi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 150.245 le persone a cui finora è stato somministrato il vaccino in, pari al 31,3% rispetto allead oggi arrivate. La Regioni con la percentuale più alta sono il Lazio (61,4%), la ...

In totale negli ospedali ci sono 1.276 pazienti con un aumento di 27 unità. Nuovi positivi 734. I tamponi di Capodanno sono appena 5.093 e così diminuiscono anche i nuovi contagiati da Coronavirus in ...Sono 150.245 le persone a cui finora è stato somministrato il vaccino in Italia, pari al 31,3% rispetto alle dosi ad oggi arrivate. La Regioni con la percentuale più alta sono il Lazio (61,4%), la Tos ...