**Coronavirus: in Cdm ipotesi zona arancione weekend o intera settimana, no Italia rossa** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - No a tutta Italia zona rossa. Le ipotesi che verranno discusse nel Consiglio dei ministri che si terrà stasera alle 21 sono due: Italia arancione nel solo weekend post Epifania oppure per l'intera settimana, dunque dal 7 gennaio al 15. Sul tavolo del Cdm, spiegano inoltre fonti di governo all'Adnkronos, l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zone arancione o rosse, un punto su cui tutti sarebbero d'accordo per scongiurare una terza ondata. Fino al 15 gennaio, inoltre, il provvedimento che verrà varato questa sera dovrebbe prorogare il divieto a spostarsi da una Regione all'altra, se non per motivi di necessità e urgenza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - No a tuttarossa. Leche verranno discusse nel Consiglio dei ministri che si terrà stasera alle 21 sono due:nel solopost Epifania oppure per l', dunque dal 7 gennaio al 15. Sul tavolo del Cdm, spiegano inoltre fonti di governo all'Adnkronos, l'inasprimento delle soglie per far scattare misure più restrittive, decretando nuove zoneo rosse, un punto su cui tutti sarebbero d'accordo per scongiurare una terza ondata. Fino al 15 gennaio, inoltre, il provvedimento che verrà varato questa sera dovrebbe prorogare il divieto a spostarsi da una Regione all'altra, se non per motivi di necessità e urgenza.

Convocato per questa sera alle 21 il consiglio dei ministri per l'adozione delle nuove misure anti-Covid che entreranno in vigore dopo il 6 gennaio. Il cdm dovrebbe approvare un decreto con le nuove l ...

