Coronavirus | il bollettino di Perugia del 4 gennaio | una persona deceduta | 4 positivi e 12 guariti

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 gennaio: 10.800 nuovi casi e 348 morti - Corriere : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 gennaio: 10.800 nuovi casi e 348 morti. Tasso di positività al 13,8% - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - agoacciaio : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 10.800 contagiati • 348 morti • 16206 guariti -4 terapie intensive | +242 ricove… - SmorfiaDigitale : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 gennaio: 10.800 nuovi casi e 348 morti. Tas... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Nel week-end del 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione: tra queste, le chiusure di bar e ristoranti anche a pranzo, ma aperti solo per la vendita da ...Sono 355 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 8 morti. I tamponi effettuati sono stati 3.038. Calano di due unità i ricoveri nelle terapie in ...