Coronavirus | il bollettino del 4 gennaio 10 800 i nuovi contagiati I morti sono 348

Advertising

Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 747 positivi su meno di 7mila tamponi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 gennaio: 10.800 nuovi casi e 348 morti - CosenzaPage : Coronavirus, il Bollettino della Regione Calabria del 4 gennaio 2021: 24.811 (+221 rispetto a ieri) - -… - fanpage : #Covid19, 10800 contagi nelle ultime 24 ore, il bollettino di oggi #4gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 10.800 i nuovi contagiati oggi, con 77.993 tamponi effettuati e 348 vittime. Rallenta ma non si arresta la crescita dei positivi al Covid, in Veneto, nelle ultime 24 ore toccando le 1.686 unità.Sono 10.800 i casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino di oggi, lunedì 4 gennaio, diffuso dal ministero della Salute. I decessi nell’ultima giornata ...