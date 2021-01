Coronavirus | il 6 gennaio scade il decreto Natale | le ipotesi per il post festività

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prolungamento delo “ponte” fino al 15, a Palazzo Chigi si valutano le diversesu quelle che saranno le norme anti Covid dopo il 6. Alla mezzanotte dell’Epifania, infatti, scadranno le misure previste per limitare i contagi durante il periodo natalizio e servono nuove indicazioni soprattutto per quel che riguarda samenti, scuole e attività economiche. Lepiù probabili riguardano quelle che prevedono fino al prossimo weekend ancora un divieto di samento tra Regioni, bar e ristoranti aperti solo per consegne e take away e divieto di ospitare più di due persone in casa. Le alternative guardano alla possibilità di proseguire sulla linea dei giorni feriali in zona ...