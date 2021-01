Coronavirus, i membri del Cts ricevono la prima dose di vaccino allo Spallanzani di Roma – Video (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche i membri del Comitato tecnico scientifico si sono vaccinati contro il Coronavirus. Gli esperti sono andati all’Istituto Spallanzani nel pomeriggio per ricevere la prima dose del siero Pfizer-Biontech. Presenti Agostino Miozzo, il direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le Malattie infettive di Roma, Giuseppe Ippolito e il generale Nicola Sebastiani. Con loro il direttore dell’Istituto, Francesco Vaia. Altri medici si sono già vaccinati nei giorni scorsi, come Franco Locatelli, mentre sempre allo Spallanzani in giornata ha ricevuto il siero anche Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anche idel Comitato tecnico scientifico si sono vaccinati contro il. Gli esperti sono andati all’Istitutonel pomeriggio per ricevere ladel siero Pfizer-Biontech. Presenti Agostino Miozzo, il direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le Malattie infettive di, Giuseppe Ippolito e il generale Nicola Sebastiani. Con loro il direttore dell’Istituto, Francesco Vaia. Altri medici si sono già vaccinati nei giorni scorsi, come Franco Locatelli, mentre semprein giornata ha ricevuto il siero anche Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

sportli26181512 : #Benevento, tre tesserati positivi al Coronavirus: Si tratta di due membri dello staff medico e uno dello staff tec… - Codacons : L’art. 7 del contratto siglato dalla #CommissioneEuropea e relativo alla disciplina dell’acquisto centralizzato del… - riccardo_71 : Loro dicono: 'Tutti gli Stati membri avranno accesso ai vaccini anti COVID-19 contemporaneamente e la distribuzione… - LucaGiovagnoni : @diabolicus23 In Europa gli stati membri sono partner economico/commerciali come vorresti definirli sennò? Come ved… - Benzinga_Italia : ??@moderna_tx ha annunciato un piano di vaccinazione per dipendenti, appaltatori e membri del board. Ti raccontiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus membri Coronavirus, i membri del Cts ricevono la prima dose di vaccino allo Spallanzani di Roma – Video Il Fatto Quotidiano Covid: la variante sudafricana preoccupa i virologi

Ha una “mutazione sostanziale” che potrebbe diminuire l’efficacia del vaccino Il governo di Londra ha inaugurato la campagna vaccinale contro il Covid-19, tuttavia se il vaccino ... britannica di ...

Addio a Ondino Del Negro, il regista delle sagre

Aveva sessantadue anni ed è stato una delle anime del comitato iniziative paesane di Case. Era positivo al Covid ...

Ha una “mutazione sostanziale” che potrebbe diminuire l’efficacia del vaccino Il governo di Londra ha inaugurato la campagna vaccinale contro il Covid-19, tuttavia se il vaccino ... britannica di ...Aveva sessantadue anni ed è stato una delle anime del comitato iniziative paesane di Case. Era positivo al Covid ...