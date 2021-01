Coronavirus, i medici del Veneto contro i tamponi rapidi decisi dalla Regione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sindacato dei medici ospedalieri Anaoo-Assomed ha diffidato la Regione Veneto per aver deciso di non sottoporre più il personale sanitario in servizio ai periodici tamponi molecolari previsti fino a ottobre 2020, preferendo uno screening con i tamponi rapidi, più veloci e meno costosi, ma meno accurati. La notizia è stata riportata da il Fatto Quotidiano. I medici si sono rivolti all’avvocato Federico Pagetta e la diffida è stata sottoscritta da Adriano Benazzato, segretario regionale Anaao-Assomed. I sanitari chiedono alla Regione di fare marcia indietro con un atto in auto-tutela, richiamando la circolare del ministero della Salute dello scorso 29 settembre, in cui il tampone molecolare viene definito «attualmente il più affidabile per la ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il sindacato deiospedalieri Anaoo-Assomed ha diffidato laper aver deciso di non sottoporre più il personale sanitario in servizio ai periodicimolecolari previsti fino a ottobre 2020, preferendo uno screening con i, più veloci e meno costosi, ma meno accurati. La notizia è stata riportata da il Fatto Quotidiano. Isi sono rivolti all’avvocato Federico Pagetta e la diffida è stata sottoscritta da Adriano Benazzato, segretario regionale Anaao-Assomed. I sanitari chiedono alladi fare marcia indietro con un atto in auto-tutela, richiamando la circolare del ministero della Salute dello scorso 29 settembre, in cui il tampone molecolare viene definito «attualmente il più affidabile per la ...

