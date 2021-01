Coronavirus: Gori attacca Lombardia su vaccini e Lega replica, 'si confonde' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Il piano vaccinale della Lombardia non va bene, secondo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ritiene che 10mila dosi al giorno di vaccino da somministrare non siano la cifra giusta per arrivare all'immunità. In un post su Twitter, Gori ha scritto che "per vaccinare entro settembre il 70% dei lombardi, vale a dire 7 milioni di persone, servono 30mila vaccinazioni al giorno (escludendo le domeniche), al netto dei richiami. Con 10mila al giorno, quante ne ha previste Regione Lombardia, finiamo tra due anni". La replica della Lega è arrivata con una nota di Emanuele Monti, consigliere al Pirellone e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali. "Il sindaco di Bergamo, abituato alle fiction e alle serie tv, confonde artatamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Il piano vaccinale dellanon va bene, secondo il sindaco di Bergamo, Giorgio, che ritiene che 10mila dosi al giorno di vaccino da somministrare non siano la cifra giusta per arrivare all'immunità. In un post su Twitter,ha scritto che "per vaccinare entro settembre il 70% dei lombardi, vale a dire 7 milioni di persone, servono 30mila vaccinazioni al giorno (escludendo le domeniche), al netto dei richiami. Con 10mila al giorno, quante ne ha previste Regione, finiamo tra due anni". Ladellaè arrivata con una nota di Emanuele Monti, consigliere al Pirellone e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali. "Il sindaco di Bergamo, abituato alle fiction e alle serie tv,artatamente ...

Advertising

TV7Benevento : Coronavirus: Gori attacca Lombardia su vaccini e Lega replica, 'si confonde'... - corrierebergamo : Coronavirus a Bergamo, Gori attacca la Regione: «Con questi ritmi ci vorranno due anni» - OmbraDuca : @giorgio_gori Ecco allora fai nuovamente i tuoi proclami in qualità di sindaco come a febbraio ....'Bergamo non ti… - CordioliMirco : RT @Willi_Shake_01: @giorgio_gori Piano vaccinale della Regione Lombardia, stilato su informazioni provenienti dal Commissario Arcuri. htt… - Willi_Shake_01 : @giorgio_gori Piano vaccinale della Regione Lombardia, stilato su informazioni provenienti dal Commissario Arcuri. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gori Coronavirus a Bergamo, Gori attacca la Regione: «Con questi ritmi ci vorranno due anni» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Coronavirus: Gori attacca Lombardia su vaccini e Lega replica, 'si confonde'

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Il piano vaccinale della Lombardia non va bene, secondo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ritiene che 10mila dosi al giorno di vaccino da somministrare non siano la ...

Perché le vaccinazioni vanno a rilento

In molte regioni la campagna vaccinale è partita piano per diverse ragioni: operatori sanitari in ferie, difficoltà nel trovare le siringhe giuste, problemi organizzativi ...

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Il piano vaccinale della Lombardia non va bene, secondo il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che ritiene che 10mila dosi al giorno di vaccino da somministrare non siano la ...In molte regioni la campagna vaccinale è partita piano per diverse ragioni: operatori sanitari in ferie, difficoltà nel trovare le siringhe giuste, problemi organizzativi ...