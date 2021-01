Coronavirus, Gianni Rezza si vaccina allo Spallanzani: “Lo facciano tutti gli operatori sanitari, è una semplice punturina” (Di lunedì 4 gennaio 2021) È stato vaccinato oggi all’Ospedale Spallanzani di Roma il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, insieme ai medici Usmaf (sanità marittima e aree di frontiera). “È bene che tutti gli operatori sanitari si vaccinino per proteggere se stessi e gli altri. Si tratta di un comune vaccino come ne facciamo sempre durante la vita, è una semplice punturina” ha detto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) È statoto oggi all’Ospedaledi Roma il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni, insieme ai medici Usmaf (sanità marittima e aree di frontiera). “È bene cheglisi vaccinino per proteggere se stessi e gli altri. Si tratta di un comune vaccino come ne facciamo sempre durante la vita, è una” ha detto L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

