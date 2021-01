Coronavirus | Giani | ' Con Rt tra 0 | 7 e 0 | 8 Toscana ripartirà da zona gialla' **

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - "Inl'indice Rt e' fra 0,7 e 0,8: sono condizioni dae quindi ritengo che ripartiremo dalla". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio, a margine di una conferenza stampa, parlando delle misure in arrivo da parte del governo per il contenimento della diffusione del coronavirus dal prossimo 7 gennaio.

Il 7 gennaio la Toscana farà tornare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in presenza a scuola, in sicurezza.I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.910.036, 5.210 in più rispetto a ieri, di cui il 6% positivo. Sono 16.179 (237 in meno rispetto a ieri, meno 1,4%) le persone, anche loro isolate, in sorvegl ...