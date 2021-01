Coronavirus, Franco Marini ricoverato da due giorni: il peggioramento, ecco le sue condizioni (Di lunedì 4 gennaio 2021) Franco Marini è ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti da due giorni, dopo essere risultato positivo al Coronavirus e aver manifestato sintomi preoccupanti. Le condizioni dell'ex presidente del Senato, 87 anni, sono stabili ma è necessaria la respirazione assistita: a rivelarlo è il Corriere dell'Umbria, che ha inoltre fatto sapere che dalla direzione sanitaria dell'ospedale ancora non è stato rilasciato alcun bollettino riguardante Marini. Ovviamente non sono mancati i messaggi di sostegno da parte della politica, da Paolo Gentiloni a Graziano Delrio, fino ad arrivare alla segretaria della Cisl, Annamaria Furlan: “Forza Franco, siamo convinti che supererà con la sua tempra e il suo carattere anche questa prova difficile. Tutti gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti da due, dopo essere risultato positivo ale aver manifestato sintomi preoccupanti. Ledell'ex presidente del Senato, 87 anni, sono stabili ma è necessaria la respirazione assistita: a rivelarlo è il Corriere dell'Umbria, che ha inoltre fatto sapere che dalla direzione sanitaria dell'ospedale ancora non è stato rilasciato alcun bollettino riguardante. Ovviamente non sono mancati i messaggi di sostegno da parte della politica, da Paolo Gentiloni a Graziano Delrio, fino ad arrivare alla segretaria della Cisl, Annamaria Furlan: “Forza, siamo convinti che supererà con la sua tempra e il suo carattere anche questa prova difficile. Tutti gli ...

