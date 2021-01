Coronavirus, Franco Marini: ex presidente del Senato ricoverato (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dramma Coronavirus per il noto politico Franco Marini: ex presidente del Senato ricoverato a Rieti, ha 87 anni. Si trova ricoverato all’ospedale di Rieti, l’ex presidente del Senato Franco Marini, politico di lungo corso: ha 87 anni e da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravi, sebbene siano tenute sotto controllo. Il noto politico L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Drammaper il noto politico: exdela Rieti, ha 87 anni. Si trovaall’ospedale di Rieti, l’exdel, politico di lungo corso: ha 87 anni e da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero gravi, sebbene siano tenute sotto controllo. Il noto politico L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Libero_official : Apprensione per l'ex presidente del #Senato, #FrancoMarini, ricoverato per #coronavirus e in respirazione assistita… - ekuonews : Coronavirus, ricoverato l'ex presidente del Senato Franco Marini - zazoomblog : Coronavirus: Guerini forza Franco tempra dalpino - #Coronavirus: #Guerini #forza #Franco - stenric56 : RT @Libero_official: 'Risposta immunitaria non completamente protettiva'. Positiva dopo il #vaccino: il caso italiano che ribalta le creden… - TV7Benevento : Coronavirus: Guerini, 'forza Franco, tempra d'alpino'... -