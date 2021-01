**Coronavirus: ex-presidente Senato Marini ricoverato a Rieti** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - L'ex-presidente del Senato, Franco Marini, è ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Si apprende da fonti parlamentari. Marini, 87 anni, è risultato positivo al Coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - L'ex-del, Franco, ènel reparto Covid dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Si apprende da fonti parlamentari., 87 anni, è risultato positivo al Coronavirus.

Advertising

RaiNews : Il presidente della Repubblica, nel messaggio di auguri agli italiani, chiede a tutti di non abbassare la guardia m… - AlexBongini : RT @fanpage: Ultim'ora Ricoverato per Covid l'ex Presidente del Senato Franco Marini. - fanpage : Ultim'ora Ricoverato per Covid l'ex Presidente del Senato Franco Marini. - jos_90 : RT @RSInews: 'Chiudere le scuole? Ne riparleremo' Secondo il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità Lukas Engelbe… - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Coronavirus, vola al 17,6% il tasso di positività. Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute, aumentano i du… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus presidente Coronavirus, l'ex presidente del Senato Franco Marini ricoverato nel reparto Covid del de Lellis Il Messaggero Coronavirus: Gentiloni, 'forza Franco Marini'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Forza Franco #Marini". Lo scrive su twitter il commissario Ue, Paolo Gentiloni, dopo la notizia del ricovero per Covid dell'ex-presidente del Senato, Franco Marini.

Assaeroporti. Manovra di bilancio: via libera al Fondo compensazione per scali ed handler

Assaeroporti accoglie con favore l’inserimento nella legge di bilancio di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di Euro, destinato alla compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e d ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Forza Franco #Marini". Lo scrive su twitter il commissario Ue, Paolo Gentiloni, dopo la notizia del ricovero per Covid dell'ex-presidente del Senato, Franco Marini.Assaeroporti accoglie con favore l’inserimento nella legge di bilancio di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di Euro, destinato alla compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali e d ...