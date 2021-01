**Coronavirus: ex-presidente Senato Marini ricoverato a Rieti** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – L’ex-presidente del Senato, Franco Marini, è ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Si apprende da fonti parlamentari. Marini, 87 anni, è risultato positivo al Coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – L’ex-del, Franco, ènel reparto Covid dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. Si apprende da fonti parlamentari., 87 anni, è risultato positivo al Coronavirus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RaiNews : Il presidente della Repubblica, nel messaggio di auguri agli italiani, chiede a tutti di non abbassare la guardia m… - GDS_it : #Coronavirus, ricoverato l'ex presidente del Senato Franco Marini - AlexBongini : RT @fanpage: Ultim'ora Ricoverato per Covid l'ex Presidente del Senato Franco Marini. - fanpage : Ultim'ora Ricoverato per Covid l'ex Presidente del Senato Franco Marini. - jos_90 : RT @RSInews: 'Chiudere le scuole? Ne riparleremo' Secondo il presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità Lukas Engelbe… -