Coronavirus e “zona bianca”: l’Epifania non si porta via i divieti, il calendario dal 7 al 15 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Emergenza Coronavirus, spunta l’ipotesi di una “zona bianca”. divieti e restrizioni ancora. Difficile pensare che finite le feste si possa tornare ad una vita simil normale. I numeri, secondo gli esperti parlano chiaro, il virus circola diffusamente nel nostro Paese, sta di nuovo risalendo e il numero dei positivi e i servizi sanitari sono sotto stress. Leggi anche › Shopping sfrenato: Italia zona rossa a Natale e Capodanno. Inevitabili divieti più rigidi › Dpcm, il nostro “rigido” Natale: il calendario dei divieti da ricordare (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto) I ... Leggi su iodonna (Di lunedì 4 gennaio 2021) Emergenza, spunta l’ipotesi di una “”.e restrizioni ancora. Difficile pensare che finite le feste si possa tornare ad una vita simil normale. I numeri, secondo gli esperti parlano chiaro, il virus circola diffusamente nel nostro Paese, sta di nuovo risalendo e il numero dei positivi e i servizi sanitari sono sotto stress. Leggi anche › Shopping sfrenato: Italiarossa a Natale e Capodanno. Inevitabilipiù rigidi › Dpcm, il nostro “rigido” Natale: ildeida ricordare (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto) I ...

Advertising

LegaSalvini : ??ZONA GIALLA ADDIO, PROSEGUONO CHIUSURE E LIMITAZIONI ANCHE DOPO IL 7 GENNAIO Il governo Conte vuole chiuderci in… - RaiNews : L'Ordine dei medici sulla riapertura della #scuola #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Valutiamo zona rossa per il 9 e 10 gennaio' #coronavirusitalia - lillydessi : Lunedì 4 gennaio Milano e la Lombardia tornano in zona arancione: cosa si può fare - - ErnestoRocco1 : Covid: torna suddivisione per colori e arriva la 'Zona Bianca' #Coronavirus #Italia -