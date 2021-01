Coronavirus, dal 7 al 15 gennaio divieto di spostarsi tra regioni e nel weekend zona arancione per tutti: la bozza del decreto sul tavolo del Cdm (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 7 gennaio non sarà il giorno della ripartenza, neppure parziale come si immaginava. Probabilmente si andrà verso una zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali – con divieto di spostamento tra regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità per massimo due persone di spostarsi verso un’altra abitazione – e una zona arancione nel fine settimana. Così fino al 15 gennaio, almeno. Poi, quello che accadrà dipenderà – come sempre – dall’andamento dei dati dell’epidemia da Coronavirus. Cosa dice la bozza del decreto Stop allo spostamento tra regioni Nella bozza del nuovo decreto sulle misure anti-Covid, che è sul ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 7non sarà il giorno della ripartenza, neppure parziale come si immaginava. Probabilmente si andrà verso unagialla “rafforzata” nei giorni feriali – condi spostamento trae la conferma della regola che prevede la possibilità per massimo due persone diverso un’altra abitazione – e unanel fine settimana. Così fino al 15, almeno. Poi, quello che accadrà dipenderà – come sempre – dall’andamento dei dati dell’epidemia da. Cosa dice ladelStop allo spostamento traNelladel nuovosulle misure anti-Covid, che è sul ...

