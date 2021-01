**Coronavirus: Cnn, un morto ogni 33 secondi in Usa** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Washington, 4 gen. (Adnkronos) - Nell'ultima settimana negli Stati Uniti vi è stato un morto per il covid ogni 33 secondi. Lo riporta la Cnn, sulla base di un'analisi dei dati sulla pandemia della Johns Hopkins University. La settimana scorsa (28 dicembre-3 gennaio) vi sono stati 18.462 decessi legati al coronavirus negli Stati Uniti, con una media di oltre 2600 al giorno. Dicembre è stato il mese con più morti, ben 77.572, con una media giornaliera di 2500. A novembre i morti sono stati 36.964. In precedenza c'era stato un picco ad aprile con 60.738 decessi, seguito da maggio con 41.703. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Washington, 4 gen. (Adnkronos) - Nell'ultima settimana negli Stati Uniti vi è stato unper il covid33. Lo riporta la Cnn, sulla base di un'analisi dei dati sulla pandemia della Johns Hopkins University. La settimana scorsa (28 dicembre-3 gennaio) vi sono stati 18.462 decessi legati al coronavirus negli Stati Uniti, con una media di oltre 2600 al giorno. Dicembre è stato il mese con più morti, ben 77.572, con una media giornaliera di 2500. A novembre i morti sono stati 36.964. In precedenza c'era stato un picco ad aprile con 60.738 decessi, seguito da maggio con 41.703.

Morta per le complicanze legate al Covid 19 Zelene Blancas, l'insegnante elementare di una scuola pubblica nella città di El Paso, in Texas, diventata famosa tre anni fa per un video virale in cui ins ...

(ANSA) - NEW YORK, 04 GEN - Gli Stati Uniti hanno registrato in media la scorsa settimana un morto ogni 33 secondi legato al Covid. E' quanto emerge dalle analisi di Cnn sui dati della John Hopkins Un ...

