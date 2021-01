Coronavirus, calano i nuovi contagi ma ancora tanti morti. L’appello del Cts: tutte le regioni si mettano a regime e vaccinino (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 10.800 i nuovi casi di covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo l'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute. Mentre 348 sono i decessi che portano il totale delle vittime a 75.680 da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono stati 77.993 e hanno rivelato un tasso di positività al 13,8%. Nella giornata di ieri, con 103mila tamponi, i nuovi positivi erano 14.245 e i morti 347. Guariti 16.206 pazienti. Gli attualmente positivi in Italia sono 570.458, di questi 544.562 si trovano in isolamento domiciliare, 23.317 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati attualmente 2.579 pazienti, 136 più di ieri. I vaccinati totali sono ad oggi 118.713.L'APPELLO DEL CTS"Auspichiamo che oltre al vaccino Pfizer con cui oggi ci vacciniamo arrivino presto anche ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 10.800 icasi di covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo l'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute. Mentre 348 sono i decessi che portano il totale delle vittime a 75.680 da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono stati 77.993 e hanno rivelato un tasso di positività al 13,8%. Nella giornata di ieri, con 103mila tamponi, ipositivi erano 14.245 e i347. Guariti 16.206 pazienti. Gli attualmente positivi in Italia sono 570.458, di questi 544.562 si trovano in isolamento domiciliare, 23.317 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati attualmente 2.579 pazienti, 136 più di ieri. I vaccinati totali sono ad oggi 118.713.L'APPELLO DEL CTS"Auspichiamo che oltre al vaccino Pfizer con cui oggi ci vacciniamo arrivino presto anche ...

