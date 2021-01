Coronavirus: Boccia, 'zone bianche? è obiettivo ma si discuterà al momento opportuno' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "La prospettiva deve essere quella ma non accadrà di certo stasera". Lo dice il ministro Francesco Boccia a La vita in Diretta a proposito di possibili 'zone bianche'. "Al momento la certezza è che le zone non cambiano. Resta il giallo, l'arancione e il rosso con restrizioni diverse". "La prospettiva è il bianco ma ne parleremo in vista del prossimo Dpcm. Fino al 15 gennaio ci sono queste misure e stiamo inasprendo le soglie. Tutte le valutazioni, compresa questa sulle aree bianche, è una cosa che è sul tavolo, tutti vorremmo tornare bianchi, ne discuteremo al momento opportuno". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "La prospettiva deve essere quella ma non accadrà di certo stasera". Lo dice il ministro Francescoa La vita in Diretta a proposito di possibili ''. "Alla certezza è che lenon cambiano. Resta il giallo, l'arancione e il rosso con restrizioni diverse". "La prospettiva è il bianco ma ne parleremo in vista del prossimo Dpcm. Fino al 15 gennaio ci sono queste misure e stiamo inasprendo le soglie. Tutte le valutazioni, compresa questa sulle aree, è una cosa che è sul tavolo, tutti vorremmo tornare bianchi, ne discuteremo al".

Advertising

TV7Benevento : Coronavirus: Boccia, 'zone bianche? è obiettivo ma si discuterà al momento opportuno'... - sandrolabanti : #coronavirus erano consigli non obblighi 100anni fa erano +illuminati de #governo di inetti fasciocomunista… - sandrolabanti : #coronavirus erano consigli non obblighi 100anni fa erano +illuminati de #governo di inetti fasciocomunista… - sandrolabanti : @GabrieleIuvina1 #coronavirus erano consigli non obblighi 100anni fa erano +illuminati de #governo di inetti fascio… - VSalute4 : Per il ministro agli affari regionali sarà necessario limitare ulteriormente gli spostamenti >>>… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia Covid e scuola, Boccia: «Il virus sta accelerando, aperture legate ai contagi» Il Messaggero Covid. Boccia: Scuole riprono il 7 Gennaio, stasera proposta in CDM

Ci sara' la ripartenza" delle scuole "il 7 gennaio. Questa sera ci sara' il provvedimento proposto dal ministro Speranza". Lo annuncia il ministro degli affari regionali Francesco Boccia a La Vita in ...

Scuola, il Friuli Venezia Giulia verso lo slittamento della riapertura dopo il 31 gennaio: curva contagi su

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Covid e scuola, Boccia: «Il virus sta accelerando, aperture... ROMA Scuola, Lazio: spunta l’ipotesi del rinvio all’11... ECONOMIA Coronavirus, il 6 gennaio scade il decret ...

Ci sara' la ripartenza" delle scuole "il 7 gennaio. Questa sera ci sara' il provvedimento proposto dal ministro Speranza". Lo annuncia il ministro degli affari regionali Francesco Boccia a La Vita in ...APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Covid e scuola, Boccia: «Il virus sta accelerando, aperture... ROMA Scuola, Lazio: spunta l’ipotesi del rinvio all’11... ECONOMIA Coronavirus, il 6 gennaio scade il decret ...