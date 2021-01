Coronavirus: Boccia, ‘zone bianche? è obiettivo ma si discuterà al momento opportuno’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La prospettiva deve essere quella ma non accadrà di certo stasera”. Lo dice il ministro Francesco Boccia a La vita in Diretta a proposito di possibili ‘zone bianche’. “Al momento la certezza è che le zone non cambiano. Resta il giallo, l’arancione e il rosso con restrizioni diverse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La prospettiva deve essere quella ma non accadrà di certo stasera”. Lo dice il ministro Francescoa La vita in Diretta a proposito di possibili’. “Alla certezza è che le zone non cambiano. Resta il giallo, l’arancione e il rosso con restrizioni diverse”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

