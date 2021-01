Coronavirus, adesso preoccupa la variante sudafricana. E la Gran Bretagna intanto ordina il lockdown (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Sono incredibilmente preoccupato per la variante sudafricana": sono le parole che fanno tremare il Regno Unito pronunciate dal ministro della salute britannico, Matt Hancock, in un'intervista alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 4 gennaio 2021) "Sono incredibilmenteto per la": sono le parole che fanno tremare il Regno Unito pronunciate dal ministro della salute britannico, Matt Hancock, in un'intervista alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus adesso Covid, la variante sudafricana adesso fa paura La Repubblica Johnson annuncia il terzo lockdown

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato stasera in un discorso televisivo al Paese un terzo lockdown nazionale esteso a tutta l’Inghilterra per far fronte alla nuova impennata esponenziale d ...

L'Inghilterra di nuovo in lockdown, Johnson: "Bisogna agire adesso"

Terzo lockdown nazionale in tutta l'Inghilterra. Lo ha annunciato ufficialmente il premier inglese Boris Johnson: un giro di vite per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid regi ...

