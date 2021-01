Coronavirus 4 gennaio | oltre 10mila nuovi casi in Italia

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Emergenzaoggi 4innelle ultime 24 ore, ancora 348 decessi. Nessuna tregua dalnelle ultime 24 ore in: l’emergenza dunque continua e bisognerà attendere ancora molto per vedere quelli che potrebbero essere i frutti della vaccinazione di massa. Intanto, ancora una volta siamo di fronte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sbonaccini : ??#Coronavirus, 5.400 PERSONE VACCINATE in Emilia-Romagna. Da lunedì 4 gennaio campagna a regime: 50mila vaccinati… - LegaSalvini : ??ZONA GIALLA ADDIO, PROSEGUONO CHIUSURE E LIMITAZIONI ANCHE DOPO IL 7 GENNAIO Il governo Conte vuole chiuderci in… - you_trend : ?? #Coronavirus, 4 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 570.458 • Deceduti: 75.680 (+348) • Dimessi/Guariti: 1.520.… - Milo20i : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 4 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 570.458 • Deceduti: 75.680 (+348) • Dimessi/Guariti: 1.520.106 (+16.… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino serale: i numeri in Veneto e provincia di Venezia -

Pesaro, 4 gennaio 2021 - Non il 7, ma presumibilmente, slitta al 31 gennaio il rientro a in presenza al 50%, dei ragazzi nelle scuole superiori marchigiane. Tra i primi a conoscere l’orientamento dell ...In Veneto e Friuli Venezia Giulia scuole superiori a casa fino al 31 gennaio. In Campania si tornerà in classe lunedì 11 gennaio, mentre in Liguria di certo la scuola ...