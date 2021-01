Coronavirus | 155 nuovi casi e altri 8 decessi nel ravennate

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dall'inizio dell'epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 179.586di positività, 1.600 in più rispetto a domenica, su un totale di 9.133 tamponi eseguiti

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 03/01/21 • Attualmente positivi: 576.214 • Deceduti: 75.332 (+347) • Dimessi/Guariti: 1.503.900 (+… - TanganelliAnna : Coronavirus a Ravenna: 155 casi con 2.039 tamponi, 15 ricoveri, 150 guarigioni, purtroppo altri 8 decessi, 3 uomini… - CorriereRomagna : Coronavirus, a Ravenna 155 nuovi casi e otto decessi - - casertafocus : CORONAVIRUS – Ora sono i morti a fare paura: altre 10 vittime nelle ultime 24 ore. Scende il contagio COMUNE per CO… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: Agg. 02-03/01/2021 foto screenshot miei by Prot.CiVILE Italiana . 2.155.446 casi tot+14.245 aumen.ieri+11.831=+2.414 576… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 155

RavennaToday

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 427556 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 446.732 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al C ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 179.586 casi di positività, 1.600 in più di ieri, su un totale di 9.133 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentu ...