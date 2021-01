Coronavirus, 10.800 nuovi casi su oltre 77mila tamponi. I morti sono 348, salgono i ricoveri (Di lunedì 4 gennaio 2021) sono 10.800 i nuovi casi di Coronavirus rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 77.993 tamponi processati, con un tasso di positività al 13,8%. I morti sono 348. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)10.800 idirintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 77.993processati, con un tasso di positività al 13,8%. I348. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 10.800 contagi; 348 DECESSI!!! 75.683 MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #TAMPONI: np ?????? #4gen… - fanpage : #Covid19, 10800 contagi nelle ultime 24 ore, il bollettino di oggi #4gennaio - MattiaGallo17 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 4 gennaio 2021 • Attualmente positivi: 570.458 • Deceduti: 75.680 (+348) • Dimessi/Guariti: 1.520.106 (+16.… - sportface2016 : In #Italia oggi: 10.800 nuovi contagi, 348 morti, 16.206 guariti, 77.993 tamponi, 2.579 (-4) in terapia intensiva… - edvyildiz : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 10.800 nuovi casi con 77.993 tamponi. 348 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 800 Bollettino covid, i dati di venerdì 1° gennaio: 3.056 casi in Lombardia, 800 a Milano MilanoToday.it Coronavirus, ultimi dati: oggi in Italia altri 10.800 casi e 348 vittime

Sono 10.800 i nuovi contagiati oggi, con 77.993 tamponi effettuati e 348 vittime. Rallenta ma non si arresta la crescita dei positivi al Covid, in Veneto, nelle ultime 24 ore toccando le 1.686 unità.

Covid-19, bollettino 4 gennaio: 10.800 contagi e 348 morti

Covid-19, la Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino giornaliero sull'andamento dell'epidemia. I dati ...

Sono 10.800 i nuovi contagiati oggi, con 77.993 tamponi effettuati e 348 vittime. Rallenta ma non si arresta la crescita dei positivi al Covid, in Veneto, nelle ultime 24 ore toccando le 1.686 unità.Covid-19, la Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino giornaliero sull'andamento dell'epidemia. I dati ...