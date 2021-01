Conto corrente: come verificare l’intestatario e chi può farlo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Conto corrente, come ben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il Conto corrente (detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare il Conto corrente permette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. Tuttavia, di seguito vogliamo capire come è possibile controllare chi sia il reale intestatario del Conto corrente, ovvero il correntista: infatti, può ben succedere che sorgano dubbi ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilben sappiamo, è qualcosa di diffusissimo al giorno d’oggi. Tramite il(detto anche in breve c/c), il correntista può avvalersi di uno strumento tecnico bancario che comporta il deposito di denaro a titolo di risparmi, all’interno di un certo istituto di credito (ed oggi anche le Poste). Tale strumento è utile perché sicuro, comodo e capace di velocizzare le transazioni economiche, senza rischi di furto. In particolare ilpermette l’uso di moneta bancaria, detta moneta elettronica. Tuttavia, di seguito vogliamo capireè possibile controllare chi sia il reale intestatario del, ovvero il correntista: infatti, può ben succedere che sorgano dubbi ...

