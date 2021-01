Conte: Meloni lo vuole sfiduciare, Salvini cerca voti, Berlusconi aspetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) In quelle che sembrano le ultimissime ore del Conte Bis, il duello finale tra il premier e Matteo Renzi fagocita la scena politica e sembra cristallizzare tutto il resto. In attesa di capire se davvero l’”avvocato del popolo” stia cedendo, e fino a che punto, e se l’ex premier si acContenterà dei trofei offertigli, il centrodestra tira il freno a mano. Sta alla finestra, con gli occhi puntati sulla Vetrata del Quirinale. Le offerte di disponibilità e collaborazione sfumano. Le ipotesi di maggioranze allargate nell’interesse nazionale, o anche di appoggi esterni, evaporano. Matteo Salvini, che in privato con parlamentari e governatori definisce “non realistica” l’ipotesi delle urne, in pubblico batte invece sul refrain senza chiaroscuri: “Se la strada maestra per il voto si rivelasse impraticabile, siamo per un governo di centrodestra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) In quelle che sembrano le ultimissime ore delBis, il duello finale tra il premier e Matteo Renzi fagocita la scena politica e sembra cristallizzare tutto il resto. In attesa di capire se davvero l’”avvocato del popolo” stia cedendo, e fino a che punto, e se l’ex premier si acnterà dei trofei offertigli, il centrodestra tira il freno a mano. Sta alla finestra, con gli occhi puntati sulla Vetrata del Quirinale. Le offerte di disponibilità e collaborazione sfumano. Le ipotesi di maggioranze allargate nell’interesse nazionale, o anche di appoggi esterni, evaporano. Matteo, che in privato con parlamentari e governatori definisce “non realistica” l’ipotesi delle urne, in pubblico batte invece sul refrain senza chiaroscuri: “Se la strada maestra per il voto si rivelasse impraticabile, siamo per un governo di centrodestra ...

