Consiglio regionale, tamponata l'auto del presidente Mazzeo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pontedera (Pisa), 4 gennaio 2021 - Piccolo incidente in auto per il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo . Mentre si stava recando a Volterra (Pisa), per sostenere la ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Pontedera (Pisa), 4 gennaio 2021 - Piccolo incidente inper ildeldella Toscana, Antonio. Mentre si stava recando a Volterra (Pisa), per sostenere la ...

Advertising

insopportabile : Volevo avvisare il Consiglio Regionale Sardo che la frase di Mattarella 'questo è tempo di costruttori' non è un vi… - RiccardoTerzo2 : RT @Moonlightshad1: I renziani che si indignano per le parole di #Gallera sono gli stessi che a maggio scorso lo salvarono evitandogli la s… - attila62 : RT @fasulo_antonio: I renziani si scandalizzano per le parole di #Gallera, ma allo stesso tempo nel Maggio scorso lo hanno salvato dalla sf… - zorilla00 : RT @Moonlightshad1: I renziani che si indignano per le parole di #Gallera sono gli stessi che a maggio scorso lo salvarono evitandogli la s… - XMERIDIO78 : RT @Moonlightshad1: I renziani che si indignano per le parole di #Gallera sono gli stessi che a maggio scorso lo salvarono evitandogli la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio regionale Consiglio regionale, tamponata l'auto del presidente Mazzeo La Nazione Lombardia, dopo i ritardi nelle vaccinazioni Covid anche il centrodestra contro Gallera: “Presto fuori dalla giunta”

“Sa dove si trova Gallera? Su un piano inclinato che presto dovrebbe portarlo fuori dalla giunta”. Per molti consiglieri di maggioranza al Pirellone il destino dell’assessore al Welfare della Lombardi ...

Consiglio regionale, tamponata l'auto del presidente Mazzeo

Il presidente dell'assemblea e il suo autista hanno subito un colpo di frusta e dovranno portare il collare per due settimane ...

“Sa dove si trova Gallera? Su un piano inclinato che presto dovrebbe portarlo fuori dalla giunta”. Per molti consiglieri di maggioranza al Pirellone il destino dell’assessore al Welfare della Lombardi ...Il presidente dell'assemblea e il suo autista hanno subito un colpo di frusta e dovranno portare il collare per due settimane ...