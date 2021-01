Con l'auto sul ponte 2 Giugno: ma nel weekend solo pedoni. L'apertura forse già il 15 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) SENIGALLIA - Carrabile dal lunedì al venerdì e pedonale nel weekend. Sarà la nuova viabilità del ponte 2 Giugno che potrebbe aprire già il 15 gennaio. Una data da appuntare in calendario. 'Appena ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 4 gennaio 2021) SENIGALLIA - Carrabile dal lunedì al venerdì e pedonale nel. Sarà la nuova viabilità delche potrebbe aprire già il 15. Una data da appuntare in calendario. 'Appena ...

Ultime Notizie dalla rete : Con auto «Fca-Psa? Fusione obbligata per i due gruppi e l'auto europea» Il Sole 24 ORE San Filippo – Scooter delle Poste si scontra con auto ad incrocio

31 dicembre 2020 Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente sulla Strada Statale 114 all’altezza dello svincolo autostradale di San Filippo. A scontrarsi un ciclomotore di Poste I ...

Volante della Polizia si scontra con auto

31 dicembre 2020 Una volante della Polizia di Stato si è scontrata con una Fiat 600 all’incrocio tra la via Risorgimento e la via Camiciotti a Messina. È accaduto nella mattinata durante un intervento ...

