Come iniziare bene il 2021? Leggendo il Sanpietrino e il segreto della Valle Oscura il nuovo fantasy di Luisella Traversi Guerra (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è modo migliore di iniziare il 2021: darsi alla lettura. È disponibile in libreria e negli store digitali “Sanpietrino e il segreto della Valle Oscura”, il nuovo fantasy di Luisella Traversi Guerra, edito da Mondadori Electa. “Questo libro è nato perché mia figlia Linda, che mi ha visto scrivere più di 120 fiabe in cui ho parlato della bellezza, dei valori positivi ecc, mi ha fatto riflettere sull’opposto della bellezza. Nella società di oggi, mi ha fatto notare, se una persona non è bella rischia di non essere nemmeno considerata. Allora ho cominciato a riflettere sulla bruttezza e ho pensato di scrivere di qualcuno talmente brutto che ha ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è modo migliore diil: darsi alla lettura. È disponibile in libreria e negli store digitali “e il”, ildi, edito da Mondadori Electa. “Questo libro è nato perché mia figlia Linda, che mi ha visto scrivere più di 120 fiabe in cui ho parlatobellezza, dei valori positivi ecc, mi ha fatto riflettere sull’oppostobellezza. Nella società di oggi, mi ha fatto notare, se una persona non è bella rischia di non essere nemmeno considerata. Allora ho cominciato a riflettere sulla bruttezza e ho pensato di scrivere di qualcuno talmente brutto che ha ...

Advertising

giuliaranzini : @LaVladina tra parentesi, prima di iniziare con le tesi in inglese, io faccio una lezione apposta su come smettere… - xholdme_ : come iniziare la settimana nel migliore dei modi? - AlienPrinceV : Come iniziare male la giornata. - dc_sua : RT @knkheejune_: e secondo te era giusto farmi iniziare il natale con una bomba di feels? evidentemente la risposta è SÌ. ... always, bora.… - _chimochi_ : Il modo in cui la mia collega di lavoro mi sta completamente ignorando perché sa perfettamente di non aver portato… -

Ultime Notizie dalla rete : Come iniziare Coppia, i buoni propositi per iniziare l'anno con il piede giusto Io Donna Lotteria degli scontrini: quando si parte?

La Lotteria degli Scontrini che doveva partire a inizio 2020, è rinviata presumibilmente a inizio febbraio: ecco chi dovrà accendere il semaforo verde.

Omicidio a Casola, cosa è davvero successo nelle palazzine di via Vittorio Veneto

Tra i due cugini da tempo non correva buon sangue. Motivi familiari, gelosie varie, hanno trasformato il rapporto tra congiunti in un vero e proprio incubo ...

La Lotteria degli Scontrini che doveva partire a inizio 2020, è rinviata presumibilmente a inizio febbraio: ecco chi dovrà accendere il semaforo verde.Tra i due cugini da tempo non correva buon sangue. Motivi familiari, gelosie varie, hanno trasformato il rapporto tra congiunti in un vero e proprio incubo ...