Come cambia il lavoro: le 5 tendenze per il 2021

lavoro nel digitale (Getty Images)Mercato e nuovi business, infrastrutture e competenze evolute, digital enabler e professioni emergenti: in questi ambiti si profilano i trend per il futuro del settore information and communication technology, dopo un anno in cui l'Italia è cresciuta più di altri paesi in Europa per traffico dati e nell'utilizzo di applicazioni. Secondo un report Censis – Centro studi Tim, il volume registrato nei 15 giorni dopo le prime misure restrittive di marzo è stato tra il 70 e l'80% in più. Una sorta di "corso intensivo" digitale che porterebbe gli italiani a guadagnare sei posizioni nell'indice Desi, tenendo fermi i valori degli altri paesi al giugno 2019. "L'impatto della pandemia sulle professioni Ict" non è stato però altrettanto positivo: nei primi nove mesi del 2020 la domanda per le professioni dell'It è stata del -26% inferiore rispetto ...

Il Recovery plan italiano cambia. Al ministero dell'Economia si è lavorato pancia a terra come se un domani (politicamente parlando), per il governo ci fosse. Roberto Gualtieri ha ...

Movida e ristorazione in ginocchio a Salerno: “Costretti a cambiare lavoro”

StampaGli operatori della movida e i ristoratori sono allo stremo a Salerno – come titola il quotidiano “Il Mattino” – a causa delle norme stringenti per contenere il contagio da Covid. Tra coprifuoco ...

