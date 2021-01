Circa 11 mila vaccinati in Campania (33% delle dosi). Somministrazioni in Italia, regione sesta in classifica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Somministrate oltre 10 mila dosi di vaccino in Campania. È quanto risulta dall’aggiornamento dei dati regionali presente sul sito del governo dedicato alle vaccinazioni per il Covid. Nello specifico, fino alla mattinata di oggi erano state vaccinate 10.745 persone. Si tratta di 4.978 donne e 5.767 uomini. La fascia d’età più rappresentata è quella 50-59 anni (2.956 vaccini somministrati), seguono la fascia 60-69 (2.628), 40-49 (2.321), 30-39 (1.887), 20-29 (830). Vaccinate anche 119 persone d’età compresa tra i 70 e i 79 anni e quattro ultraottantenni. vaccinati 9.650 tra medici, infermieri e operatori sanitari sociosanitari, 1.094 individui tra il personale non sanitario e un ospite di Rsa. Le dosi consegnate alla Campania sono 33.870, quindi la percentuale di dosi ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Somministrate oltre 10di vaccino in. È quanto risulta dall’aggiornamento dei dati regionali presente sul sito del governo dedicato alle vaccinazioni per il Covid. Nello specifico, fino alla mattinata di oggi erano state vaccinate 10.745 persone. Si tratta di 4.978 donne e 5.767 uomini. La fascia d’età più rappresentata è quella 50-59 anni (2.956 vaccini somministrati), seguono la fascia 60-69 (2.628), 40-49 (2.321), 30-39 (1.887), 20-29 (830). Vaccinate anche 119 persone d’età compresa tra i 70 e i 79 anni e quattro ultraottantenni.9.650 tra medici, infermieri e operatori sanitari sociosanitari, 1.094 individui tra il personale non sanitario e un ospite di Rsa. Leconsegnate allasono 33.870, quindi la percentuale di...

