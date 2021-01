Cinema in lutto | l’addio prematuro all’attrice | vera icona di stile e bellezza

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 4 gennaio 2021) È morta Tanya Roberts, attrice americana e star degli anni '80, nota sul grande schermo per il suo ruolo della Bond Girl Stacey Sutton in 007 – Bersaglio mobile (1985) accanto a Roger Moore, ma anche per il personaggio di Julie Rogers nella serie tv Charlie's Angels e per quello di Sheena, nell'omonimo film del 1984. #FOTO A FINE ARTICOLO L'attrice, riporta il sito americano TMZ, è scomparsa all'età di 65 anni per motivi di salute non legati al coronavirus. Avrebbe avuto un mancamento lo scorso 24 dicembre, mentre passeggiava con i suoi cani. Trasportata d'urgenza in ospedale, l'attrice non si sarebbe più ripresa. (Continua..) La carriera di Tanya RobertsNata a New York, nel 1955, Tanya Roberts è stata un punto di riferimento nelamericano degli anni '80. Attrice e modella, il suo momento di ...