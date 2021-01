Cile | contattato Spalletti per la panchina della nazionale

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L'ex allenatore dello Zenit e dell'Inter Lucianopotrebbe tornare a sedersi inma non di un club bensì di una. Ilhache non allena ormai da due anni anche se è pagato dall'Inter almeno fino al terminestagione attuale. Un ruolo da commissario tecnico che intriga moltoche però ha uno stipendio alto e non conosce bene la lingua. Ildeve però prima chiudere il rapporto con il c.t. colombiano Reinaldo Rueda. Hernán Crespo, Gustavo Poyet e Sebastián Beccacece sono anche in corsa per ladelmaforte dei 4,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce dall'Inter ci pensa.caption ...