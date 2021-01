Ciclocross, Campionati Italiani Lecce: programma, orari, tv. Il calendario completo (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal Veneto alla Puglia, da Schio a Lecce, quest’anno i Campionati Italiani di Ciclocross si spostano fino al tacco dello stivale italico, per una rassegna tricolore inedita nel cuore del Salento; una tre giorni di gare immersa nella ricca architettura barocca. L’evento sarà organizzato dall’Asd Kalos sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, e andrà in scena nei giorni venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 gennaio. Dopo aver organizzato, nel corso degli anni, numerose competizioni in tutte le discipline del ciclismo e in tutte le categorie (tra cui una tappa del Giro d’Italia di Ciclocross a Otranto nell’autunno-inverno 2011-2012), la società salentina Asd Kalos, presieduta da Sergio Carico (coaudivato dal direttore sportivo di terzo livello Udo Corrado) ha accolto con entusiasmo questa nuova ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal Veneto alla Puglia, da Schio a, quest’anno idisi spostano fino al tacco dello stivale italico, per una rassegna tricolore inedita nel cuore del Salento; una tre giorni di gare immersa nella ricca architettura barocca. L’evento sarà organizzato dall’Asd Kalos sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, e andrà in scena nei giorni venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 gennaio. Dopo aver organizzato, nel corso degli anni, numerose competizioni in tutte le discipline del ciclismo e in tutte le categorie (tra cui una tappa del Giro d’Italia dia Otranto nell’autunno-inverno 2011-2012), la società salentina Asd Kalos, presieduta da Sergio Carico (coaudivato dal direttore sportivo di terzo livello Udo Corrado) ha accolto con entusiasmo questa nuova ...

Ad oggi, la gara di Cremona dovrebbe essere l’ultima nella stagione invernale di ciclocross per Aru, che nei prossimi giorni dovrebbe aggregarsi alla squadra per un ritiro collegiale. Sfiora la top-5 ...

Ciclocross, Campionati Italiani Lecce: programma, orari, tv. Il calendario completo

