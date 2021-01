Ciclismo | Work Service Group nuovo sponsor dell’Androni Giocattoli-Sidermec per la stagione 2021

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Androniha annunciato l’arrivo di unpartner tra glidel team piemontese di Gianni Savio e Marco Bellini per la. Si tratta di, azienda italiana, precisamente di Padova, già presente nelcomedella formazione Continental-Marchiol-Vega, e con grande esperienza pregressa nelle categorie giovanili. “Ho una grande fiducia nei confronti di Gianni Savio che è un primattore delnazionale – queste sono le dichiarazioni trapelate sul sito TuttobiciWeb da parte di Massimo Levorato, presidente e amministratore unico di WSG – Ci piaceva l’idea di ...

