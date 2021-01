Ciclismo, Pogacar: la maglia gialla aiuta i giovani. Nasce il Pogi Team (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da Contador a Basso, da Nibali a Sagan: sono davvero tanti i campioni che in questi anni hanno deciso di impegnarsi in prima persona per lo sviluppo del Ciclismo giovanile, finanziando progetti e in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Da Contador a Basso, da Nibali a Sagan: sono davvero tanti i campioni che in questi anni hanno deciso di impegnarsi in prima persona per lo sviluppo delle, finanziando progetti e in ...

Alla televisione di Stato slovena Pogacar ha presentato un prototipo di maglia che verrà indossata dai giovanissimi ciclisti fino a i più grandi che gareggeranno nella categoria juniores. A parlare di ...

Tadej Pogacar pronto ad investire nel ciclismo giovanile in Slovenia. Il corridore della UAE Team Emirates, infatti, contribuirà economicamente e collaborerà con la squadra giovanile nella quale ha co ...

