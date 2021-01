Ciclismo | Norma Gimondi si candida alla vicepresidenza con Silvio Martinello

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tutto pronto per le elezioni per la presidenza della Federazione Italiana di. Oggi è arrivata una nuovatura, da vice presidente: si tratta di, figlia d’arte del compianto Felice, che appoggerà. Le parole sui social di: “Con grande entusiasmo comunico la mia decisione armi vice presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana alle prossime elezioni di febbraio: dopo essermi confrontata con, questa scelta mi è parsa la logica continuazione del percorso da me intrapreso quattro anni fa, finalizzato al rinnovamento della Federazione. Le linee da me tracciate quattro anni fa, infatti, sono state ampiamente condivise da ...

