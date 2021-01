"Chiedete ad altri. Mi volete bruciare sul rogo?". Lo sfottono e Paolo Fox sbrocca in tv: in studio cala il silenzio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sotto assedio, Paolo Fox a Domenica In. Riavvolgere il nastro fino a ieri, domenica 4 gennaio, quando su Rai 1 è andata in onda la prima puntata dell'anno dello show condotto da Mara Venier. In studio per l'oroscopo, appunto, Paolo Fox. Ed è subito fuoco incrociato. Prima la Venier gli ricorda che "oggi ti giochi quarant'anni di carriera". Dunque Guillermo Mariotto, che in collegamento lo punge: "Ti vergogni quando non ci prendi?". Scontati gli attacchi agli astrologi dopo il 2020 del coronavirus. Infine la stoccata di Giovanna Ralli: "Avevi detto che l'anno scorso per l'Ariete sarebbe stato buono. E invece peggio di così...". Troppo. La misura è colma. Anche per Paolo Fox, che risponde piccato al fuoco: "Del Covid Chiedete ai virologi non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sotto assedio,Fox a Domenica In. Riavvolgere il nastro fino a ieri, domenica 4 gennaio, quando su Rai 1 è andata in onda la prima puntata dell'anno dello show condotto da Mara Venier. Inper l'oroscopo, appunto,Fox. Ed è subito fuoco incrociato. Prima la Venier gli ricorda che "oggi ti giochi quarant'anni di carriera". Dunque Guillermo Mariotto, che in collegamento lo punge: "Ti vergogni quando non ci prendi?". Scontati gli attacchi agli astrologi dopo il 2020 del coronavirus. Infine la stoccata di Giovanna Ralli: "Avevi detto che l'anno scorso per l'Ariete sarebbe stato buono. E invece peggio di così...". Troppo. La misura è colma. Anche perFox, che risponde piccato al fuoco: "Del Covidai virologi non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiedete altri Domenica In, lo sfottono e Paolo Fox sbrocca: "Chiedete ad altri. Mi volete bruciare sul rogo?" Liberoquotidiano.it Xbox One e la causa legata al drifting dei controller: Microsoft cerca di evitare il tribunale

Nell'aprile dello scorso anno un gruppo di persone ha intentato una causa contro Microsoft, sostenendo che il componente joystick dei controller Xbox One soffriva di drifting, e in particolare il cont ...

Covid. Odontoiatri calabresi Vaccino “Perché gli altri sì e noi no?” (Video)

CATANZARO, 2 GENNAIO - Perché gli altri sì e noi no? Questo il senso della garbata, ma ferma, lamentela avanzata dagli odontoiatri liberi professionisti circa la mancata inclusione della categoria tra ...

