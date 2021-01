«Chiara Lubich» | il film con Cristiana Capotondi | tra umanità e bravura

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Prima di Chiara Lubich, la prima suora laica della storia della cristianità, erano molte le cose che le donne non potevano fare per loro stesse e per gli altri: non potevano leggere il Vangelo se non in presenza di un parroco, non potevano dedicarsi alla carità se non guidate da qualcuno di più esperto e non potevano professare la parola di Dio perché, in quanto donne, non erano in grado di farsi portavoce di un messaggio così delicato, considerato fino a quel momento a solo appannaggio di un uomo. La difficoltà nel rompere quelle regole apparentemente infrangibili e nel dimostrare che tutti i cristiani potevano dedicarsi al bene del prossimo senza rispettare nessuna linea preferenziale sono, forse, gli elementi che il regista Giacomo Campiotti riesce a raccontare meglio nel film-tv Chiara Lubich – L’amore vince sul resto, andato in onda su Raiuno la sera del 3 gennaio.